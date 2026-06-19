London - Eine neue globale Studie des IBM Institute for Business Value zeigt, dass KI-Souveränität für Unternehmen in der EMEA-Region zwar zu einer geschäftlichen Notwendigkeit geworden ist, die meisten der befragten Organisationen jedoch weiterhin in KI-Systemen gebunden sind, die sich nur schwer austauschen lassen. Zudem fehlt vielen das Wissen über ihre Abhängigkeiten in Bezug auf Anbieter, Modelle und Infrastruktur. Da weltweit 83 % der CEOs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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