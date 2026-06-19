Eli Lilly rückt erneut in den Fokus der Anleger. Auslöser sind neue Studiendaten zum Abnehmwirkstoff Retatrutid, die sowohl bei Medizinern als auch bei Analysten für Aufmerksamkeit sorgen. Während die Erwartungen an das Präparat steigen, zeigt sich bei einem anderen wichtigen Hoffnungsträger des Konzerns jedoch noch Nachholbedarf.Retatrutid überzeugt in Studie Für Rückenwind sorgen vor allem die jüngsten Daten aus einer fortgeschrittenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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