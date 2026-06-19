Lugano - Die Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz hat Basil Heeb zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Raiffeisenbanken folgten damit an der Veranstaltung vom Freitag in Lugano dem Antrag des Verwaltungsrats, wie einer gleichentags publizierten Raiffeisen-Mitteilung zu entnehmen ist. Wie bereits seit dem Frühling bekannt, löst Heeb in dem Amt Thomas Müller ab, der sich nach acht Jahren im Verwaltungsrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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