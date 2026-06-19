© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMDA Space übernimmt Blue Canyon Technologies für 620 Millionen US-Dollar. Der Deal öffnet neue Märkte und soll das Wachstum deutlich beschleunigen.Der kanadische Raumfahrtkonzern MDA Space baut seine Präsenz in den USA deutlich aus. Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Blue Canyon Technologies geschlossen. Für den Hersteller von Raumfahrzeugen und Satellitenkomponenten will MDA Space 620 Millionen US-Dollar in bar bezahlen. Blue Canyon Technologies gehört derzeit zum Raytheon-Geschäft des US-Konzerns RTX. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet, sofern die zuständigen Behörden zustimmen und die üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt werden. …
Enthaltene Werte: US75513E1010,CA55293N1096Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE