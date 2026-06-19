Vancouver, Kanada - 18. Juni 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (TSX: EDR, NYSE: EXK) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem Explorationsprogramm in seinem neuesten Bergwerk Terronera in Jalisco, Mexiko, bekannt zu geben.

Seit 2025 hat das Unternehmen 43 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.015 Metern im La-Luz-System sowie 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.904 Metern zur Erkundung der Terronera-Ader abgeschlossen. Dies ist die erste Explorationsbohrkampagne in der Mine Terronera seit 2020. Das Programm zielt darauf ab, die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe innerhalb des Terronera-Adersystems zu erweitern und besser abzugrenzen. Bei La Luz konzentrierten sich die Bohrungen darauf, die Grenzen der Mineralisierung angrenzend an historische Abbaustätten abzugrenzen und die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung des Systems zu untersuchen, um die Minenplanung und die langfristige Planung zu unterstützen. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses Programms zählen:

- LL-43: 574 g/t Ag, 23,92 g/t Au bei 2.607 g/t AgEq auf einer tatsächlichen Mächtigkeit von 1,06 Metern

- LL-77: 1.271 g/t Ag, 0,81 g/t Au bei 1.340 g/t AgEq über eine tatsächliche Mächtigkeit von 0,94 Metern

- TRU-001: 282 g/t Ag, 1,80 g/t Au, was 435 g/t AgEq über eine tatsächliche Mächtigkeit von 8,11 Metern entspricht

- TRU-003: 150 g/t Ag, 6,30 g/t Au, was 686 g/t AgEq auf einer tatsächlichen Mächtigkeit von 5,32 Metern entspricht

"Diese Ergebnisse belegen das Explorationspotenzial, das über den aktuellen Abbauplan für Terronera hinausgeht", sagte Luis Castro, Chief Operating Officer. "Sowohl bei Terronera als auch bei La Luz konnten die Bohrungen die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe erfolgreich erweitern und gleichzeitig die Kontinuität der hochgradigen Silber- und Goldzonen bestätigen. Durch die Vorantreibung der Minenerschließung sind wir besser positioniert, um unterirdische Bohrplattformen zu errichten, die es uns ermöglichen, vorrangige Ziele effizient zu erproben und unser Verständnis der Adersysteme des Gebiets rasch zu verbessern. Wir sind der Ansicht, dass diese Ergebnisse die Chance unterstreichen, die Ressourcen zu vergrößern, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und zusätzlichen Wert auf dem gesamten Terronera-Grundstück zu erschließen."

Bei La Luz waren die Bohrlöcher LL-43 und LL-77 die Höhepunkte, die das Vorhandensein einer hochgradigen Edelmetallmineralisierung unterstreichen. Die Bohrlöcher LL-68, LL-69, LL-75, LL-76 und LL-77 liegen alle unterhalb der veröffentlichten Ressource und erweitern die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe, wobei diese weiterhin offen bleibt. Die Bohrungen bei La Luz wurden von einer 500 Meter langen Zugangsrampe aus durchgeführt, die im Jahr 2025 errichtet wurde. Das Programm zielt darauf ab, historische Abbaustätten genauer zu definieren, um die Bergbauplanung für die Lagerstätte La Luz zu verbessern. Das Management geht davon aus, dass der Abbau der hochgradigen Lagerstätte La Luz im Jahr 2027 unter Verwendung einer Kombination aus Langloch- und Cut-and-Fill-Abbaumethoden beginnen wird.

Die Bohrungen in der Terronera-Struktur liefern weiterhin hochgradige Mineralisierungen, wie insbesondere die Bohrlöcher TRU-001 und TRU-003 zeigen. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein robuster mineralisierter Zonen mit sowohl hohen Gehalten als auch beachtlichen Mächtigkeiten und untermauern damit die Kontinuität und Qualität der Mineralisierung innerhalb des Terronera-Systems. Die Bohrungen bei Terronera erweitern die Kontinuität der mineralisierten Adern entlang des Streichs und in die Tiefe. TRU-006 ist der tiefste hochgradige Abschnitt in dieser Zone, während TRU-10 zeigt, dass sich die Struktur in die Tiefe fortsetzt. Terronera bleibt entlang des Streichs und in die Tiefe offen.

Derzeit sind zwei Bohrgeräte bei Terronera im Einsatz; sie werden voraussichtlich bis Mitte des vierten Quartals die Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe weiter untersuchen. Das Programm zielt darauf ab, die Kontinuität und das potenzielle Ausdehnungsgebiet des Terronera-Adersystems weiter abzugrenzen und damit künftiges Ressourcenwachstum sowie Initiativen zur Bergbauplanung zu unterstützen.

Tabelle 1. Bohrergebnisse von La Luz

Bohrloch Struktur Von Bis Kernlänge Tatsächliche Breite Au Ag AgEq (m) (m) (m) (m) (gpt) (gpt) (gpt) LL-43 La Luz 104,10 105,40 1,30 1,06 23,92 574 2.607 Einschließlich 104,70 105,40 0,70 0,57 44,40 1.060 4.834 LL-44 La Luz 120,10 123,05 2,95 2,26 3,84 176 503 Einschließlich 122,60 123,05 0,45 0,34 18,15 817 2.360 LL-48 La Luz 124,85 126,40 1,55 0,95 1,08 8 100 Einschließlich 125,55 126,40 0,85 0,52 1,93 10 173 LL-49 La Luz 77,00 78,35 1,35 1,3 3,43 579 871 Einschließlich 77,00 78,00 1,00 0,93 4,47 741 1.121 LL-50 La Luz 78,00 79,25 1,25 1,20 0,47 80 120 Einschließlich 78,00 78,60 0,60 0,57 0,86 123 196 LL-51 La Luz 139,10 141,25 2,15 0,94 1,99 27 196 Einschließlich 140,60 141,25 0,65 0,28 3,75 41 360 LL-52 La Luz 151,35 153,55 2,20 1,13 15,86 55 1.404 Einschließlich 152,65 153,55 0,90 0,46 18,40 76 1.640 LL-55 La Luz 84,50 86,10 1,60 1,31 1,66 19 160 Einschließlich 85,15 86,10 0,95 0,78 2,77 30 266 LL-59 La Luz 135,10 137,40 2,30 2,12 7,47 378 1.013 Einschließlich 135,10 135,85 0,75 0,69 17,90 440 1.962 LL-61 La Luz 138,00 140,20 2,20 2,07 0,65 93 148 Einschließlich 139,75 140,20 0,45 0,42 0,53 233 278 LL-63 La Luz 155,65 156,60 0,95 0,86 0,65 426 481 Einschließlich 155,65 156,00 0,35 0,32 1,68 1.145 1.287 LL-67 La Luz 146,80 148,35 1,55 1,37 2,01 115 285 Einschließlich 147,00 147,65 0,65 0,57 4,62 224 617 LL-68 La Luz 180,50 182,00 1,50 1,19 1,12 252,8 348 Einschließlich 180,50 181,50 1,00 0,79 1,55 330 461 LL-69 La Luz 204,90 206,50 1,60 1,13 0,31 172 198 Einschließlich 205,70 206,50 0,80 0,57 0,43 243 280 LL-74 La Luz 130,00 131,70 1,70 1,50 2,41 149,5 354 Einschließlich 130,85 131,70 0,85 0,75 3,68 104 417 LL-75 La Luz 174,55 176,45 1,90 1,41 0,36 231 262 Einschließlich 174,80 175,60 0,80 0,59 0,44 336 373 LL-76 La Luz 234,00 235,80 1,80 1,14 0,26 195 218 Einschließlich 235,15 235,80 0,65 0,41 0,68 512 570 LL-77 La Luz 183,85 185,20 1,35 0,94 0,81 1.271 1.340 Einschließlich 183,85 184,45 0,60 0,42 1,80 2.830 2.983 LL-81 La Luz 145,20 146,70 1,50 1,32 0,25 131,5 153 Einschließlich 145,20 145,95 0,75 0,66 0,29 155 179 LL-82 La Luz 120,75 121,75 1,00 0,96 0,52 86 129 Einschließlich 120,75 121,25 0,50 0,48 0,28 131 155

Abkürzungen: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; m: Meter.

AgEq wird unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 85:1 berechnet

Die Bohrlöcher LL-46, LL-47, LL-54, LL-56, LL-57, LL-64, LL-70, LL-71, LL-73, LL-78, LL-79, LL-80, LL-83 und LL-84 lieferten keine nennenswerten Ergebnisse.

9 Bohrlöcher (LL-42, LL-45, LL-53, LL-58, LL-60, LL-62, LL-65, LL-66 und LL-72) durchquerten historische Abbaustätten im Rahmen der Abgrenzung der La-Luz-Ader.

Längsschnitt der La-Luz-Ader (überlagert auf Abbildung 10-5 des technischen Berichts gemäß NI 43-101 vom 15. Mai 2023)

Tabelle 2. Bohrergebnisse aus Terronera

Bohrloch Struktur Von Bis Kernlänge Tatsächliche Breite Au Ag AgEq (m) (m) (m) (m) (gpt) (gpt) (gpt) TRU-001 Terronera 121,40 131,55 10,15 8,11 1,80 282 435 Einschließlich 122,20 123,50 1,30 1,04 0,49 1290 1.332 TRU-002 Terronera 125,80 132,50 6,70 5,09 2,07 80 256 Einschließlich 131,90 132,50 0,60 0,46 3,24 197 472 TRU-003 Terronera 109,20 118,60 9,40 5,32 6,30 150 686 Einschließlich 110,20 110,80 0,60 0,34 12,70 240 1.320 TRU-004 Terronera 86,40 92,40 6,00 4,42 4,05 119 463 Einschließlich 88,80 89,90 1,10 0,81 9,29 204 994 TRU-005 Terronera 150,25 159,50 9,25 4,20 1,93 216 380 Einschließlich 151,45 152,05 0,60 0,27 1,19 924 1.025 TRU-006 Terronera 201,70 208,30 6,60 2,20 3,10 130 393 Einschließlich 204,60 205,40 0,80 0,27 14,70 240 1.490 TRU-007 Terronera 182,45 187,30 4,85 1,82 1,33 99 211 Einschließlich 182,45 182,75 0,30 0,11 5,02 111 538 TRU-008 Terronera 156,50 161,50 5,00 2,07 5,50 156 624 Einschließlich 159,50 160,25 0,75 0,31 14,60 353 1.594 TRU-009 Terronera 147,10 155,90 8,80 4,20 3,41 89 379 Einschließlich 147,90 148,70 0,80 0,38 13,50 320 1.468 TRU-010 Terronera 208,20 211,50 3,30 0,99 0,09 14 21

Abkürzungen: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; m: Meter.

AgEq wird unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 85:1 berechnet

Alle Bohrlöcher in der Terronera-Ader wurden in die Tabelle "Bohrergebnisse" aufgenommen.

Abbildung 2. Längsschnitt der Terronera-Ader (überlagert auf Abbildung 10-4 des technischen Berichts gemäß NI 43-101 vom 15. Mai 2023)

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru sowie einer soliden Pipeline an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem verantwortungsvollen Abbau treibt Endeavour organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden etablierten Silberproduzenten.

Qualifizierte Person

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Im Laufe des Jahres 2025 wurde der Großteil der Bohrkernproben zur Probenvorbereitung an ALS Limited in Zacatecas (Mexiko) versandt und anschließend im ALS-Labor in North Vancouver analysiert; Ende 2025 wurde für die Probenvorbereitung und -analyse auf das SGS-Labor in Durango (Mexiko) umgestellt. Die Bohrkampagne 2026 wurde vollständig vom SGS-Labor analysiert. Die Standorte von ALS in Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und/oder ISO/IEC 17025 zertifiziert.

Es wurde ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben eingeführt, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden in der örtlichen Außenstelle aufgeteilt und an die ALS- und/oder SGS-Labore versandt, wo sie getrocknet, zerkleinert, aufgeteilt und zu 250-Gramm-Pulverproben für die Analyse aufbereitet werden. Gold wurde mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie ("AA") bestimmt, Silber durch Aufschluss mit Königswasser und abschließender ICP-AES-/ICP-OES-Analyse; Analysen oberhalb der Nachweisgrenze erfolgten mittels Feuerprobe und gravimetrischer Auswertung.

Kontaktinformationen

Allison Pettit

Vizepräsidentin, Investor Relations

Tel.: (604) 685 - 9775

E-Mail:apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsmengen, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Änderungen der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen und Vorschriften durch nationale und lokale Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Peru, Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und beim Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere beim peruanischen Sol, mexikanischen Peso, chilenischen Peso, kanadischen Dollar und US-Dollar); sowie Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; ebenso wie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Formulars 40F/Annual Information Form beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84782Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84782&tr=1



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