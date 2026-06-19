Nachdem wir die Aktie von Apogee Therapeutics bereits im vergangenen Jahr zu Preisen von rund 40 US$ als heißen Buyout-Kandidaten vorgestellt hatten und sich ihr Kurs zwischenzeitlich mehr als verdoppeln konnte, winkt jetzt der nächste riesige Kurstreiber: Der US-Pharmariese AbbVie steht laut Medienberichten kurz vor einer Übernahme des Biotech-Unternehmens für rund 10,9 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion könnte bereits Anfang der kommenden Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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