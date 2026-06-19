Düsseldorf - Der Chef des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper, Michael Lewis, sieht sein Unternehmen gut vorbereitet für einen Ausstieg des Bundes.
"Wir sind fit für die Reprivatisierung", sagte Lewis der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe). Es sei gut und richtig gewesen, dass der Bund 2022 eingestiegen sei. Seitdem habe man die Rückzahlungspflichten erfüllt, die Bilanz erheblich gestärkt, das Geschäft robust aufgestellt und das Kreditrating massiv verbessert, erklärte Lewis.
"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind ein starkes Unternehmen und können aus eigener Kraft unsere Strategie für die Zukunft umsetzen", so der Uniper-Chef weiter.
"Wir sind fit für die Reprivatisierung", sagte Lewis der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe). Es sei gut und richtig gewesen, dass der Bund 2022 eingestiegen sei. Seitdem habe man die Rückzahlungspflichten erfüllt, die Bilanz erheblich gestärkt, das Geschäft robust aufgestellt und das Kreditrating massiv verbessert, erklärte Lewis.
"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind ein starkes Unternehmen und können aus eigener Kraft unsere Strategie für die Zukunft umsetzen", so der Uniper-Chef weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur