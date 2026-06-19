Potsdam - Die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek hat eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der Union unter bestimmten Bedingungen ausgeschlossen. "Wir werden natürlich keine AfD-Politik unterstützen, nur weil sie von einer anderen Partei durchgeführt wird", sagte sie den Sendern RTL und ntv auf dem Bundesparteitag in Potsdam.
Auf die Frage, ob ihre Partei zu einer Zusammenarbeit mit der Union bereit wäre, verwies sie an CDU und CSU. Man müsse die Frage mal der Union stellen. "Die machen mittlerweile Politik, die an Stellen nicht mehr von der AfD zu unterscheiden ist", so Reichinnek.
Mit Blick auf die Wahl in Sachsen-Anhalt versprach Reichinnek, ihre Partei werde "alles dafür tun, die AfD von der Macht fernzuhalten".
Auf die Frage, ob ihre Partei zu einer Zusammenarbeit mit der Union bereit wäre, verwies sie an CDU und CSU. Man müsse die Frage mal der Union stellen. "Die machen mittlerweile Politik, die an Stellen nicht mehr von der AfD zu unterscheiden ist", so Reichinnek.
Mit Blick auf die Wahl in Sachsen-Anhalt versprach Reichinnek, ihre Partei werde "alles dafür tun, die AfD von der Macht fernzuhalten".
© 2026 dts Nachrichtenagentur