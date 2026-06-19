Der weltweite Energiehunger nimmt immer weiter zu - und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Kein Wunder: Vor allem die großen KI-Konzerne benötigen für ihre rechenintensiven Anwendungen und Rechenzentren immer gewaltigere Mengen an Strom. Doch welche Rolle spielt dabei die Energiewende? Und vor allem: Welche Aktien profitieren von diesem Megatrend? Genau diesen spannenden Fragen gehen wir in der heutigen Sendung auf den Grund. Darüber hinaus widmen wir uns in der heutigen Ausgabe noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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