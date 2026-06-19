© Foto: Scott Schilke - Sipa USADie Research-Firma Arete Research traut SpaceX bis Ende 2027 eine Verdopplung zu. Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch. SpaceX ist erst seit wenigen Tagen an der Börse und schon überschlagen sich die Kursziele. Arete Research sieht das Kursziel für die Aktie bis Ende 2027 bei 401 US-Dollar. Das wäre eine mehr als Verdopplung gegenüber dem Schlusskurs vom Donerstag von rund 185 US-Dollar. Der Grund für den Optimismus: Arete setzt auf drei gewaltige Hebel. Erstens soll die Wiederverwendbarkeit der Starship-Rakete die Startkosten senken und das Volumen erhöhen. Zweitens soll Starlink weiter wachsen. Drittens sieht die Research-Firma in weltraumbasierten Rechenzentren und …Den vollständigen Artikel lesen
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