Berlin - Christoph de Vries (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, hat die Brandanschläge auf sein Privatfahrzeug und das Auto eines Leiters eines Hamburger Polizeikommissariats scharf verurteilt.
"Der Anschlag weit in unsere Privatsphäre hinein zeigt einmal mehr die Skrupellosigkeit und Militanz der linksextremistischen Szene", sagte de Vries der "Welt". Zu den Taten war ein angebliches Bekennerschreiben veröffentlicht worden.
De Vries sprach sich zudem für eine verstärkte Bekämpfung von Linksextremismus aus. Es sei genau richtig, dass diese Bundesregierung Linksextremismus und Linksterrorismus stärker ins Visier der Aufklärung und Extremismusbekämpfung nehme, sagte der CDU-Politiker. Auch vom Linksextremismus gehe eine große Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus.
Zugleich dankte de Vries den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit. Er habe volles Vertrauen in die Ermittlungsbehörden und bedanke sich bei der Polizei ganz herzlich für ihre professionelle und engagierte Unterstützung, sagte er.
"Der Anschlag weit in unsere Privatsphäre hinein zeigt einmal mehr die Skrupellosigkeit und Militanz der linksextremistischen Szene", sagte de Vries der "Welt". Zu den Taten war ein angebliches Bekennerschreiben veröffentlicht worden.
De Vries sprach sich zudem für eine verstärkte Bekämpfung von Linksextremismus aus. Es sei genau richtig, dass diese Bundesregierung Linksextremismus und Linksterrorismus stärker ins Visier der Aufklärung und Extremismusbekämpfung nehme, sagte der CDU-Politiker. Auch vom Linksextremismus gehe eine große Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus.
Zugleich dankte de Vries den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit. Er habe volles Vertrauen in die Ermittlungsbehörden und bedanke sich bei der Polizei ganz herzlich für ihre professionelle und engagierte Unterstützung, sagte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur