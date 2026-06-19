Seattle - Die USA haben bei der Fußball-WM auch ihr zweites Spiel in Gruppe D gewonnen und Australien am Freitag in Seattle mit 2:0 besiegt.



Bereits in der 11. Minute brachte sich Australien selbst in Rückstand: Nach einer scharfen Hereingabe von Folarin Balogun beförderte Cameron Burgess den Ball ins eigene Tor.



Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino kontrollierte das Geschehen anschließend über weite Strecken und ließ den Australiern kaum Raum zur Entfaltung. Zwar fehlte dem US-Team ohne den verletzten Christian Pulisic stellenweise die letzte Konsequenz im Abschluss, dennoch blieben sie die klar spielbestimmende Mannschaft.



Kurz vor der Pause bauten die Gastgeber ihre Führung aus. Nach einem zunächst abgewehrten Freistoß reagierte Alex Freeman am schnellsten und köpfte den Ball in der 43. Minute ins Netz. Der Treffer wurde zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, nach Überprüfung durch den Videoassistenten jedoch anerkannt.



Australien präsentierte sich nach dem Seitenwechsel verbessert und sorgte insbesondere durch die Einwechslung von Nestory Irankunda für mehr Tempo im Offensivspiel. Die beste Möglichkeit vergab Cristian Volpato in der 62. Minute, als er deutlich über das Tor schoss.



Die USA verteidigten ihren Vorsprung jedoch souverän und ließen keine echte Aufholjagd der Socceroos zu. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel haben die Co-Gastgeber damit beste Aussichten auf den Einzug in die K.-o.-Phase. Australien, derzeit auf Platz zwei der Gruppe D, steht dagegen im abschließenden Gruppenspiel unter Zugzwang.





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