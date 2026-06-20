Boston - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Marokko gegen Schottland mit 1:0 durchgesetzt. Der einzige und damit entscheidende Treffer fiel bereits in der zweiten Minute, als Ismael Saibari nach einem präzisen Zuspiel von Brahim Diaz den Ball per Volle traf. Schottlands Torhüter Angus Gunn hatte keine Chance, diesen Schuss zu parieren.



In der ersten Halbzeit dominierte Marokko das Geschehen und hätte die Führung durchaus ausbauen können. Schottland fand offensiv kaum statt und konnte erst kurz vor der Halbzeit ein paar Offensivaktionen verzeichnen. Marokko hingegen zeigte sich spielfreudig und kombinierte geschickt im Mittelfeld, ohne jedoch weitere Treffer zu erzielen.



In der zweiten Halbzeit steigerte sich Schottland und kam zu einigen Chancen. Besonders Scott McTominay hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch die marokkanische Abwehr warf sich in die Schüsse und verhinderte den Einschlag. Auch ein Elfmeter wurde den Schotten verwehrt, als McTominay im Strafraum zu Boden ging.



Trotz der Bemühungen der Schotten blieb es beim 1:0 für Marokko. Die Nordafrikaner zeigten eine starke Defensivleistung und ließen keine weiteren Treffer zu.



Nach zwei Spielen und mit nunmehr vier Punkten ist Marokko damit zumindest vorerst auf Platz eins der Tabelle von WM-Gruppe C, Schottland mit einem Punkt dahinter auf Platz zwei. Die beiden anderen Gruppenteilnehmer Brasilien und Haiti, bisher mit einem und null Punkten ausgestattet, tragen ihre Partie unmittelbar im Anschluss aus.





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