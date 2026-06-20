Offenbach - Schwere Gewitter sorgen im Nordwesten und weiteren Teilen Deutschlands für erhebliche Beeinträchtigungen. Betroffen sind insbesondere Teile der Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst in der Nacht auf Samstag mitteilte.
Die Unwetter führten womöglich zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Überflutungen von Kellern und Straßen, hieß es. Auch Blitzschäden seien örtlich möglich.
Eine heiße und schwüle Luftmasse beeinflusst die Wetterlage, während ein Gewitterkomplex aus Westen in den Nordwesten Deutschlands zieht.
Es bestehe die Möglichkeit einer Windverstärkung, während sich die Gewitter nach Nordosten verlagern. In den Frühstunden des Tages wird jedoch eine Entspannung der Lage erwartet, so der Wetterdienst.
Die Unwetter führten womöglich zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Überflutungen von Kellern und Straßen, hieß es. Auch Blitzschäden seien örtlich möglich.
Eine heiße und schwüle Luftmasse beeinflusst die Wetterlage, während ein Gewitterkomplex aus Westen in den Nordwesten Deutschlands zieht.
Es bestehe die Möglichkeit einer Windverstärkung, während sich die Gewitter nach Nordosten verlagern. In den Frühstunden des Tages wird jedoch eine Entspannung der Lage erwartet, so der Wetterdienst.
© 2026 dts Nachrichtenagentur