Die Evotec-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund -91% an Wert verloren und zählt damit zu den größten Verlierern der vergangenen Jahre. Nach dem massiven Abverkauf bewegt sich der Kurs nun in einer charttechnisch hochinteressanten Zone, in der sich die Weichen für die kommenden Monate stellen könnten. Während das langfristige Chartbild weiterhin angeschlagen wirkt, mehren sich gleichzeitig erste Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung. Wie es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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