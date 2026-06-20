Santa Clara - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Paraguay am zweiten Spieltag der Gruppe D mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Türkei durchgesetzt und diese damit aus dem Turnier geworfen.



Bereits in der zweiten Spielminute gelang Matias Galarza der entscheidende Treffer. Nach einem Aufbaufehler der Türken nutzte Isidro Pitta die Gelegenheit, um Julio Enciso ins Spiel zu bringen, der den Ball auf Galarza ablegte. Dieser zog aus rund 28 Metern ab und platzierte den Ball unhaltbar für den türkischen Torhüter Ugurcan Cakir ins rechte untere Eck.



Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit überließ Paraguay den Türken das Spielfeld, die jedoch trotz hohen Ballbesitzes kaum zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Die beste Gelegenheit für die Türkei hatte Mert Müldür, dessen Kopfball jedoch nur die Latte und den Pfosten traf. Die Partie wurde zunehmend hitziger und gipfelte in einer Roten Karte für Miguel Almiron von Paraguay, der sich in einer Diskussion mit der Hand vor dem Mund äußerte.



In der zweiten Halbzeit drängte die Türkei in Überzahl auf den Ausgleich, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr der Südamerikaner nicht überwinden. Trotz mehrerer Wechsel und offensiver Bemühungen blieben die Türken glücklos im Abschluss. Paraguay verteidigte die Führung mit Geschick und ließ kaum klare Chancen zu. Am Ende reichte der frühe Treffer von Galarza, um Paraguay den Sieg zu sichern und die Chancen auf ein Weiterkommen zu erhöhen. Die Türkei hingegen steht aufgrund des direkten Vergleichs bereits als Gruppenletzter fest.





© 2026 dts Nachrichtenagentur