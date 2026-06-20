© Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpaOracle-Gründer Larry Ellison, ein saudischer Prinz, der Emir von Katar: Sie alle steckten Milliarden in Musks Twitter-Deal und sahen zu, wie der Wert zerfiel. Durch den SpaceX-IPO haben sie ihr Investment vergoldet.Manche Investments brauchen einen ziemlichen Umweg, bis sie sich auszahlen. Das von Larry Ellison und saudischen Geldgebern in Twitter ist so eines. Mit dem Börsengang von SpaceX vergangene Woche, dem größten IPO der Geschichte, wurden aus Verlusten eines umstrittenen Übernahmedeals Milliardengewinne, zumindest auf dem Papier. Die Ausgangslage war ein Debakel. Als Musk Twitter 2022 für 44 Milliarden US-Dollar kaufte, brachten Co-Investoren rund 7 Milliarden mit, darunter Ellison …
Enthaltene Werte: US68389X1054,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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