Neuseelands führender Anbieter von digitalen Diensten und Konnektivitätslösungen geht eine Partnerschaft mit Rimini Street ein, um geschäftskritische Oracle-Systeme zu stabilisieren, komplexe Interoperabilitätsprobleme zu lösen und die KI-Transformation zu finanzieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist die "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass One New Zealand (NZ) die Lösungen für Support und Interoperabilität von Rimini Street nutzt, um den Betrieb seiner geschäftskritischen Oracle-Systeme sicher, stabil und zuverlässig zu halten. So ist NZ in der Lage, Investitionen und Fachkräfte in Modernisierungs- und KI-Initiativen

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One NZ Future-Proofs Its Oracle Estate and Accelerates AI Innovation with Rimini Street

One NZ versorgt 2 Millionen Kunden mit Mobilfunk-, Breitband- und Satellitenlösungen und verbindet so Unternehmen und Gemeinden in 99 der Fläche von Neuseeland. Im Rahmen seiner Transformationsstrategie suchte das Telekommunikationsunternehmen nach einem strategischen Partner, der seine komplexe Oracle-Landschaft darunter Siebel CRM, Oracle Database und andere Oracle-Anwendungen unterstützt und stabilisiert. Da One NZ bereits zuvor gute Erfahrungen mit der fundierten Fachkompetenz und den Fähigkeiten von Rimini Support gemacht hatte, war Rimini Street für den CIO von One NZ die erste Wahl.

"Ich habe bereits in meinem früheren Unternehmen sehr gut mit Rimini Street zusammengearbeitet. Als ich nach einem Partner für die Betreuung unserer Oracle-Systeme suchte, war daher Rimini Street mein erster Ansprechpartner", sagte Adrian Albuquerque, CIO von One NZ. "Bei der Planung und Umsetzung unserer KI-gestützten Transformation ist es unerlässlich, dass unsere Systeme sicher, stabil laufen und betriebsbereit sind. Rimini Street macht dies möglich und gibt uns das Vertrauen und den Spielraum, uns auf die nächsten Schritte zu konzentrieren."

Rimini Street: Ein strategischer Partner für eine von KI geprägte Zukunft

One NZ hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes, KI-basiertes Telekommunikationsunternehmen zu werden, das kontinuierlich neue Wege beschreitet. Innovationen sollen seinen Kunden noch bessere Erlebnisse und einen höheren Mehrwert bieten.

Zur Verwirklichung dieser Vision setzt One NZ auf Rimini Support for Oracle. Die zentralen Backend-Plattformen sollen auf Anwendungs-, Datenbank- und Infrastrukturebene gewartet und optimiert werden, um so Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ohne dass Upgrades, Migrationen oder eine Umstellung auf eine neue Plattform erforderlich sind.

Der Rimini Support beinhaltet:

Einen fest zugewiesenen Primary Support Engineer (PSE) mit fundierten ERP-Kenntnissen, unterstützt von einem globalen Team aus Hunderten von Ingenieuren mit durchschnittlich 15 Jahren Berufserfahrung

Garantierte Reaktionszeit von maximal 10 Minuten in dringenden Fällen, die üblicherweise im Durchschnitt weniger als 2 Minuten beträgt rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr

Patentierte und firmeneigene KI-Technologie für eine schnellere, proaktive Fallbearbeitung

Betriebliche Einsparungen von bis zu 90 bei den jährlichen Supportkosten im Vergleich zum herkömmlichen Hersteller-Support

Garantierte Verfügbarkeit des Supports von bis zu 15+ Jahren sowie Befreiung von herstellerseitig vorgeschriebenen Upgrades, Migrationen und Plattformwechseln

"Wir bei One NZ sind immer bereit, neue Wege zu gehen sowohl unsere Teams als auch das gesamte Management", fügte Albuquerque hinzu. "Da Rimini Street unseren Oracle-Systemen fachkundigen Support bietet, hat mein Team nun die Möglichkeit, sich auf neue Kompetenzen, neue Technologien und neue Chancen zu konzentrieren, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Satellitendienstes mit SpaceX. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn mein Team sich mit der Lösung von Problemen hätte befassen müssen."

Ausweitung der Partnerschaft zwecks Transformation without Disruption

Ein entscheidender Moment in der Partnerschaft war die Ankündigung von Microsoft, den Support für den Internet Explorer 11 einzustellen einen Browser, der für die Siebel-CRM-Umgebung von One NZ erforderlich war. One NZ wandte sich an Rimini Street, um das Problem schnell und effektiv mit Rimini Connect for Browsers zu lösen, der patentierten Interoperabilitätslösung des Unternehmens. Sie gewährleistet Browserkompatibilität ohne Upgrades, Codeänderungen oder Ausfallzeiten.

"Anstatt ein kostspieliges und mit Betriebsunterbrechungen verbundenes Upgrade durchzuführen, nur um ein zeitkritisches Interoperabilitätsproblem mit dem Microsoft Internet Explorer 11 zu beheben, ermöglichte Rimini Connect for Browsers den Betrieb unseres CRM-Systems auf jedem beliebigen alternativen Browser, sei es Microsoft Edge oder Google Chrome. Rimini Street gibt uns die Möglichkeit, unsere eigene Roadmap festzulegen und den reibungslosen Betrieb aller Systeme aufrechtzuerhalten, indem wir selbst Entscheidungen darüber treffen, was für unser Unternehmen am besten ist", sagte Albuquerque.

One NZ hat zudem mit Unterstützung von Rimini Street einen reibungslosen Übergang seiner geschäftskritischen wichtigsten Engine für Abrechnungen auf eine neue Hardwareplattform vollzogen. Durch die gründliche Untersuchung komplexer Probleme auf Anwendungs-, Datenbank- und Technologieebene trug Rimini Street dazu bei, die Abrechnungsumgebung im Betrieb zu stabilisieren und den Weg für eine reibungslose, unterbrechungsfreie Einführung zu ebnen.

"Rimini Street ist unser bevorzugter Experte für CRM und Abrechnung. Die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit ist der Grund dafür", fügte Albuquerque hinzu. "Als CIO muss ich Jahre im Voraus denken, und dazu gehört auch die Entscheidung, wen wir auswählen, um unsere Vision umzusetzen. Rimini Street ist nicht nur ein kompetenter Support-Anbieter, sondern auch unser Partner bei der gemeinschaftlichen Umsetzung von Innovationen."

"Wir sind stolz darauf, One NZ bei der Betreuung seiner Millionen von Kunden in ganz Neuseeland zu unterstützen", sagte Nancy Lyskawa, EVP und Chief Client Officer bei Rimini Street. "Ob es darum geht, Oracle-Systeme zuverlässig am Laufen zu halten, die Betriebsverfügbarkeit zu sichern, komplexe technische Herausforderungen zu lösen oder herstellerunabhängige Beratung zu bieten bei Rimini Street stehen wir zu unserem Versprechen: 'We'll Get You There.'"

Hier erfahren Sie, wie Rimini Street One NZ bei der Transformation unterstützt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000 Unternehmen, ist ein bewährter und vertrauenswürdiger globaler Anbieter von umfassenden, geschäftskritischen Supportleistungen für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovative Agentic-AI-ERP-Lösungen sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-sowie mittelständischen Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden abgeschlossen, die die "Rimini Smart Path"-Methodik nutzen, um bessere betriebliche Ergebnisse zu erzielen, Einsparungen in Milliardenhöhe zu realisieren und Investitionen in KI und andere Innovationen zu finanzieren.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgrichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine vergangenen Tatsachen dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Redewendungen oder Ausdrücken gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, der globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen weder konkrete Prognosen der tatsächlichen Geschäftsentwicklung noch Aussagen über vergangene Tatsachen dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von diesen Annahmen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostenkontrolle, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen aus unserem "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolio zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und unsere Erwartungen bezüglich der Einsparungen für unsere Kunden im Vergleich zu anderen Anbietern; die Entwicklung im Bereich ERP-Software-Management und -Support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von anderen Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Diensten zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze in künftigen Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unseren Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierung; Zollkosten, einschließlich der von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängten Zölle, sowie die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen im Handel seitens der betroffenen Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Verpflichtungen aus dem Schuldendienst im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten von Katastrophen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im am 30. April 2026 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen könnten. Auch wenn Rimini Street sich möglicherweise dazu entschließen wird, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Rimini Street, das Rimini Street-Logo sowie Kombinationen davon und andere mit "TM" gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, macht Rimini Street keine Zugehörigkeit, Unterstützung oder Verbindung zu solchen Markeninhabern oder anderen hierin genannten Unternehmen geltend.

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