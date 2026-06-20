Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ringt um Dynamik. Das Ende der Korrektur und die untere Trendwende scheinen greifbar. Gelingt es der Pharmaaktie nach der langwierigen Korrektur, endlich den entscheidenden und von vielen ersehnten Befreiungsschlag zu landen? Die nächsten Tage werden entscheidend.Novo Nordisk - Wird das der ersehnte Befreiungsschlag? Unter fundamentalen Aspekten läuft es noch nicht ganz rund bei den Dänen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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