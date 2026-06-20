Die Tankstellenkette Circle K hat im brandenburgischen Nauen ihren 100. Schnellladestandort in Deutschland eingeweiht. An dem Standort stehen drei High Power Charger mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung. Dabei soll es aber nicht bleiben. Bereits Anfang 2024 übernahm das kanadische Convenience-Store-Unternehmen Alimentation Couche-Tard mit seiner Marke Circle K das deutsche Tankstellennetz und Tankkartengeschäft von TotalEnergies. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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