Osnabrück - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) bedauert, dass er mit seinen Kindern nicht Plattdeutsch spricht.
"Sie sind auch ein bisschen traurig, dass sie das nicht gelernt haben", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Seine Frau spreche kein Platt. "Das heißt ja Muttersprache, die Mutter gibt die Sprache vor und der Vater hört zu", sagte der Minister.
Auf die Frage, ob es in der Welt noch einen "Plattsnacker" gebe, der mehr zu sagen habe, antwortete Wadephul: "Ich glaube nicht, ich kenne keinen." Im politischen Alltag der Bundeshauptstadt spiele die Regionalsprache kaum eine Rolle. Wenn er Plattdeutsch schnacke, dann sei das in Schleswig-Holstein.
"Sie sind auch ein bisschen traurig, dass sie das nicht gelernt haben", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Seine Frau spreche kein Platt. "Das heißt ja Muttersprache, die Mutter gibt die Sprache vor und der Vater hört zu", sagte der Minister.
Auf die Frage, ob es in der Welt noch einen "Plattsnacker" gebe, der mehr zu sagen habe, antwortete Wadephul: "Ich glaube nicht, ich kenne keinen." Im politischen Alltag der Bundeshauptstadt spiele die Regionalsprache kaum eine Rolle. Wenn er Plattdeutsch schnacke, dann sei das in Schleswig-Holstein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur