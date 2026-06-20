Berlin - Im Berliner Bezirk Kreuzberg haben am Samstag rund 50 Menschen mit einer Fahrraddemo gegen die Webportale "Nius" und "Apollo" protestiert, die beide dort ihren Sitz haben.
Angemeldet wurde die Demo unter der Überschrift "Gegen rechte Medienportale", vor Ort wurde unter anderem "Nazis raus aus unserem Kiez" skandiert. Beide Portale verwahren sich gegen eine solche Einordnung.
Zu einem kleineren Tumult kam es, als sich "Nius"-Chef und Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt sowie "Apollo"-Chef Max Mannhart selbst unter die Demonstranten mischten und Interviews mit Teilnehmern führen wollten. Die Polizei trennte die Kontrahenten.
Angemeldet wurde die Demo unter der Überschrift "Gegen rechte Medienportale", vor Ort wurde unter anderem "Nazis raus aus unserem Kiez" skandiert. Beide Portale verwahren sich gegen eine solche Einordnung.
Zu einem kleineren Tumult kam es, als sich "Nius"-Chef und Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt sowie "Apollo"-Chef Max Mannhart selbst unter die Demonstranten mischten und Interviews mit Teilnehmern führen wollten. Die Polizei trennte die Kontrahenten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur