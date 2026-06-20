Teheran - Das iranische Militärkommando hat die Straße von Hormus offiziell wieder für den gesamten Schiffsverkehr gesperrt. Wie das iranische Staatsfernsehen am Samstag meldete, werde dies mit neuen Angriffen der Gegenseite begründet.
In einer offiziellen Erklärung vom Samstag teilte das iranische Zentralkommando demnach mit, die Sperrung erfolge als Reaktion auf "den eindeutigen Bruch der ersten Klausel der Nachkriegsvereinbarung durch die Vereinigten Staaten" und "die fortgesetzten Verstöße des zionistischen Regimes gegen die Waffenruhe im Südlibanon".
Ursprünglich war vereinbart worden, dass der Iran und die USA bereits am Freitag in der Schweiz feierlich einen vorläufigen Friedensschluss unterschreiben. Der Termin war geplatzt, ob aber trotzdem noch an diesem Wochenende Gespräche stattfinden, war unklar. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte mit, die Schweiz biete "weiterhin einen diskreten und verlässlichen Rahmen, damit Gespräche zur Umsetzung des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock möglich sind". Offensichtlich sollen Diplomaten aus verschiedenen Ländern bereits anwesend sein.
In einer offiziellen Erklärung vom Samstag teilte das iranische Zentralkommando demnach mit, die Sperrung erfolge als Reaktion auf "den eindeutigen Bruch der ersten Klausel der Nachkriegsvereinbarung durch die Vereinigten Staaten" und "die fortgesetzten Verstöße des zionistischen Regimes gegen die Waffenruhe im Südlibanon".
Ursprünglich war vereinbart worden, dass der Iran und die USA bereits am Freitag in der Schweiz feierlich einen vorläufigen Friedensschluss unterschreiben. Der Termin war geplatzt, ob aber trotzdem noch an diesem Wochenende Gespräche stattfinden, war unklar. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte mit, die Schweiz biete "weiterhin einen diskreten und verlässlichen Rahmen, damit Gespräche zur Umsetzung des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock möglich sind". Offensichtlich sollen Diplomaten aus verschiedenen Ländern bereits anwesend sein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur