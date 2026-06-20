Anzeige
Mehr »
Samstag, 20.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Quantum X Labs: Steigt die Aktie auch durch das Amazon-AWS-Fieber?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 851544 | ISIN: US5010441013 | Ticker-Symbol: KOG
Tradegate
19.06.26 | 17:17
50,12 Euro
+0,44 % +0,22
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
KROGER CO Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KROGER CO 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
49,75050,0513:04
49,60550,1919.06.
WH SelfInvest
20.06.2026 17:00 Uhr
306 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Kroger Aktienanalyse - einer der größten US-Einzelhändler

Anzeige / Werbung

Kroger Aktienanalyse - einer der größten US-Einzelhändler

In diesem Artikel:

1. Kroger im Fokus

2. Die Jahreszahlen 2023, 2024 und 2025, sowie ein Ausblick

3. Ausblick/Guidance

4. Analysteneinstufungen - hat die Aktie noch weiteres Potenzial?

5. The Kroger Co. - was sagt die Charttechnik?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

?? Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.