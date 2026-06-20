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Kroger Aktienanalyse - einer der größten US-Einzelhändler

In diesem Artikel:

1. Kroger im Fokus

2. Die Jahreszahlen 2023, 2024 und 2025, sowie ein Ausblick

3. Ausblick/Guidance

4. Analysteneinstufungen - hat die Aktie noch weiteres Potenzial?

5. The Kroger Co. - was sagt die Charttechnik?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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