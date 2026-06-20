© Foto: KI-generiert mit DALL-EMicron ist einer der größten KI-Gewinner des Jahres. Die Aktie hat sich vervielfacht, Analysten heben ihre Kursziele massiv an. Jetzt entscheidet der Quartalsbericht, ob der Chipboom weitergeht oder die Rallye stockt.Die KI-Rallye an der Wall Street lebt weiter und Micron Technology steht kommende Woche im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Aktie des Speicherchip-Herstellers ist in diesem Jahr bereits massiv gestiegen. In der Spitze fast um 300 Prozent. Damit gehört Micron zu den auffälligsten Gewinnern des KI-Booms. Der Grund: Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Grafikprozessoren, sondern auch immer größere Mengen leistungsfähiger Speicherchips. Rechenzentren, KI-Server und …
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