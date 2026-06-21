Berlin - Die Bundesregierung weitet die Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan deutlich aus. Künftig sollen bis zu drei Charterflüge pro Monat nach Kabul möglich sein.
Das berichtet die "Bild am Sonntag". Nach vertraulichen Verhandlungen auf technischer Arbeitsebene zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und der afghanischen De-facto-Regierung der Taliban sollen die Charterflüge massiv hochgefahren werden. Neben den Charterflügen sollen auch Rückführungen über reguläre Linienflüge weiterhin jederzeit durchgeführt werden können. Nach Informationen der Zeitung befinden sich derzeit noch mindestens einhundert abschiebebereite afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der "Bild am Sonntag": "Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan werden regelmäßig und verlässlich durchgeführt. Wer unseren Schutz missbraucht und hier schwere Straftaten begeht, muss seine Perspektive in seinem Heimatland suchen." Er fügte hinzu, die Gesellschaft habe ein legitimes Interesse daran, dass Straftäter das Land verließen. Das werde konsequent durchgesetzt.
Das berichtet die "Bild am Sonntag". Nach vertraulichen Verhandlungen auf technischer Arbeitsebene zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und der afghanischen De-facto-Regierung der Taliban sollen die Charterflüge massiv hochgefahren werden. Neben den Charterflügen sollen auch Rückführungen über reguläre Linienflüge weiterhin jederzeit durchgeführt werden können. Nach Informationen der Zeitung befinden sich derzeit noch mindestens einhundert abschiebebereite afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der "Bild am Sonntag": "Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan werden regelmäßig und verlässlich durchgeführt. Wer unseren Schutz missbraucht und hier schwere Straftaten begeht, muss seine Perspektive in seinem Heimatland suchen." Er fügte hinzu, die Gesellschaft habe ein legitimes Interesse daran, dass Straftäter das Land verließen. Das werde konsequent durchgesetzt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur