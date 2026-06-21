Die Aktie von Micron zählt zu den großen Gewinnern des laufenden Börsenjahres. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 297 Prozent auf der Kurstafel. Nach einer solchen Rally fragen sich viele, ob die Luft langsam dünn wird. Der Blick auf Nachfrage, Bewertung und Angebotslage zeigt jedoch: Die langfristige Story bleibt intakt.• Micron profitiert von einem massiven Speichermangel im KI-Zeitalter.• Trotz der starken Rally wirkt die Bewertung auf Basis künftiger Gewinne weiter moderat.• Der Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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