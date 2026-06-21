Monterrey - Bei der Fußball-WM hat Japan sein zweites Gruppenspiel gegen Tunesien mit 4:0 gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale gemacht. Bereits in der vierten Minute ging Japan durch Daichi Kamada in Führung, der nach einem schönen Zusammenspiel mit Nakamura den Ball mit der Hacke ins Tor beförderte. Ayase Ueda erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, nachdem er sich an der Strafraumecke durchsetzte und den Ball ins linke untere Eck schoss.



In der zweiten Halbzeit dominierte Japan weiterhin das Spielgeschehen. Junya Ito erzielte in der 69. Minute das 3:0, als er nach einem Pass von Ueda alleine vor dem tunesischen Torhüter auftauchte und souverän abschloss. Den Schlusspunkt setzte erneut Ueda in der 84. Minute mit einem Kopfball nach einer Flanke von Sano, der den Ball in hohem Bogen ins rechte Eck beförderte.



Tunesien fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Japaner und konnte sich nur selten in gefährliche Abschlusspositionen bringen. Die Mannschaft, die bereits ihr Auftaktspiel gegen Schweden mit 1:5 verloren hatte, ist mit der Niederlage ausgeschieden. Japan kann derweil als Zweiter der Gruppe F optimistisch auf das letzte Gruppenspiel blicken.





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