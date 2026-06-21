Die Novo Nordisk-Aktie beendete die letzte Handelswoche am Freitag mit einem Kursgewinn von über +4% und stieg damit fast auf ein neues 3-Monatshoch. Was trieb den Kurs des dänischen Pharmakonzerns so stark an und eröffnen sich Anlegern hier neue Chancen? Optimistische Banken Hauptauslöser der starken Performance der Novo Nordisk-Aktie zum Wochenschluss waren zwei positive Analystenstimmen. Die deutsche Privatbank Berenberg schraubte ihr Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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