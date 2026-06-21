Bürgenstock NW - Der US-Vizepräsident JD Vance traf laut übereinstimmenden Quellen gegen 06:40 Uhr im Bürgenstock ein, um an den für den heutigen Sonntag geplanten Verhandlungen mit dem Iran teilzunehmen. Die Delegation aus Teheran war bereits am Samstagabend im Hotel eingetroffen. Vance und seine Ehefrau waren laut dem Sprecher des US-Vizepräsidenten um 05.59 Uhr Ortszeit in Emmen LU gelandet. Die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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