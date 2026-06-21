Potsdam - Die Linke hat ihren Bundesparteitag in Potsdam am Sonntagmorgen fortgesetzt.
Im Mittelpunkt des dritten und letzten Tags des Parteitreffens steht die Beratung über den Leitantrag und weitere Anträge. Unter anderem soll es dabei um den umstrittenen Gehaltsdeckel gehen. Der Parteivorstand fordert dabei, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen sollen. Dies war im Vorfeld vor allem in der Bundestagsfraktion auf Widerstand gestoßen.
Bereits am Vortag hatte die Linke ihren Parteivorstand neugewählt. Ines Schwerdtner wurde dabei mit einem soliden Ergebnis im Amt bestätigt. Ihr neuer Co-Vorsitzender ist Luigi Pantisano, der allerdings mit einer Zustimmung von nur rund 53 Prozent einen denkbar schlechten Start hinlegte, obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte. Am Sonntag wird auf dem Parteitag noch eine Rede des neuen Führungsduos erwartet.
Im Mittelpunkt des dritten und letzten Tags des Parteitreffens steht die Beratung über den Leitantrag und weitere Anträge. Unter anderem soll es dabei um den umstrittenen Gehaltsdeckel gehen. Der Parteivorstand fordert dabei, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen sollen. Dies war im Vorfeld vor allem in der Bundestagsfraktion auf Widerstand gestoßen.
Bereits am Vortag hatte die Linke ihren Parteivorstand neugewählt. Ines Schwerdtner wurde dabei mit einem soliden Ergebnis im Amt bestätigt. Ihr neuer Co-Vorsitzender ist Luigi Pantisano, der allerdings mit einer Zustimmung von nur rund 53 Prozent einen denkbar schlechten Start hinlegte, obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte. Am Sonntag wird auf dem Parteitag noch eine Rede des neuen Führungsduos erwartet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur