London - Der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer wächst immer weiter. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, soll der angeschlagene Regierungschef nach der Wahl seines parteiinternen Rivalen Andy Burnham in das Unterhaus seinen Rücktritt erwägen. Die Zeitung "The Observer" schreibt, dass Starmer die Entscheidung bereits am Montag verkünden könnte.
Sky News berichtet unterdessen, dass die britische Außenministerin Yvette Cooper sich intern für den Rücktritt Starmers ausgesprochen haben soll. Sie habe dem Premierminister diese Botschaft am Wochenende unter vier Augen übermittelt, hieß es.
Hintergrund sind Starmers historisch schlechte Umfragewerte. Bei den Kommunalwahlen im Mai hatte die Labour-Partei heftige Verluste verzeichnet. Im Anschluss waren bereits mehrere Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen Führungsstil zurückgetreten.
Sky News berichtet unterdessen, dass die britische Außenministerin Yvette Cooper sich intern für den Rücktritt Starmers ausgesprochen haben soll. Sie habe dem Premierminister diese Botschaft am Wochenende unter vier Augen übermittelt, hieß es.
Hintergrund sind Starmers historisch schlechte Umfragewerte. Bei den Kommunalwahlen im Mai hatte die Labour-Partei heftige Verluste verzeichnet. Im Anschluss waren bereits mehrere Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen Führungsstil zurückgetreten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur