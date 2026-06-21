Berlin - Die Vorschläge der Rentenkommission für eine Reform der Alterssicherung stoßen beim CDU-Arbeitnehmerflügel (CDA) auf grundsätzlich positive Resonanz.
Der CDA-Vorsitzende Dennis Radtke sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf die Kommissionsempfehlungen, dass es das wichtigste Signal sei, dass es ein einstimmiges Votum gebe. Damit habe man eine "starke Grundlage" für die notwendige Reform. Zu Einzelheiten der Reform wollte sich Radtke noch nicht äußern. "Ich bin sehr auf die Details am Dienstag gespannt", sagte er.
Die Vorschläge der Rentenkommission waren zuvor bekannt geworden. Die endgültige Vorstellung der Ergebnisse ist für Dienstag geplant.
Der CDA-Vorsitzende Dennis Radtke sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf die Kommissionsempfehlungen, dass es das wichtigste Signal sei, dass es ein einstimmiges Votum gebe. Damit habe man eine "starke Grundlage" für die notwendige Reform. Zu Einzelheiten der Reform wollte sich Radtke noch nicht äußern. "Ich bin sehr auf die Details am Dienstag gespannt", sagte er.
Die Vorschläge der Rentenkommission waren zuvor bekannt geworden. Die endgültige Vorstellung der Ergebnisse ist für Dienstag geplant.
© 2026 dts Nachrichtenagentur