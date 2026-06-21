Berlin - Die am Wochenende bekannt gewordenen Vorschläge der Rentenkommission für eine Reform der Alterssicherung stoßen beim BSW auf scharfe Kritik.
Der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, diese Pläne würden das Rentensystem nicht reparieren, sondern weiter schwächen. Millionen Bürgern drohe Altersarmut angesichts eines auch im internationalen Vergleich viel zu geringen Rentenniveaus. De Masi kündigte an, das BSW werde die Landtagswahlen in Ostdeutschland im September auch zur Abstimmung über diese Rentenpläne machen.
Der BSW-Chef kritisierte unter anderem die vorgeschlagene Abschaffung der Rente mit 63. Diese treffe Millionen Menschen, die ihr Leben lang körperlich geschuftet hätten. Eine privat kapitalgedeckte Rente löse kein Problem der Alterung. Stattdessen brauche es das Modell Österreich mit einer Rentenkasse, in die alle einzahlen. "Wenn Produktivität und Löhne wachsen, sind auch gute Renten finanzierbar", sagte De Masi.
Der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, diese Pläne würden das Rentensystem nicht reparieren, sondern weiter schwächen. Millionen Bürgern drohe Altersarmut angesichts eines auch im internationalen Vergleich viel zu geringen Rentenniveaus. De Masi kündigte an, das BSW werde die Landtagswahlen in Ostdeutschland im September auch zur Abstimmung über diese Rentenpläne machen.
Der BSW-Chef kritisierte unter anderem die vorgeschlagene Abschaffung der Rente mit 63. Diese treffe Millionen Menschen, die ihr Leben lang körperlich geschuftet hätten. Eine privat kapitalgedeckte Rente löse kein Problem der Alterung. Stattdessen brauche es das Modell Österreich mit einer Rentenkasse, in die alle einzahlen. "Wenn Produktivität und Löhne wachsen, sind auch gute Renten finanzierbar", sagte De Masi.
© 2026 dts Nachrichtenagentur