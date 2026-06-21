Luzern - In der Schweiz haben am Sonntag die direkten Gespräche zwischen den USA und dem Iran über einen Friedensvertrag begonnen. Grundlage ist das bereits unterzeichnete Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs.



Die Gespräche finden im Luxusresort Bürgenstock in der Nähe von Luzern statt. Die iranische Delegation, darunter Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi, war bereits am Samstagabend eingetroffen. US-Vizepräsident JD Vance kam am Sonntagmorgen an und traf sich zunächst mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und dem Armeechef Asim Munir, die an den Gesprächen teilnehmen werden. Neben Pakistan ist auch Katar bei dem Gipfel als Vermittler vertreten.



Das Rahmenabkommen sieht vor, innerhalb von 60 Tagen eine endgültige Einigung zu erzielen. Die anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, erschweren jedoch die Lage erheblich. Am Samstag sollen bei israelischen Luftangriffen im Libanon mindestens 47 Menschen getötet worden sein. Der Iran kündigte daraufhin an, die Straße von Hormus wieder zu schließen. Laut den USA soll die Meerenge aber weiter geöffnet sein. Nach Angaben aus dem Iran sind die Gespräche in der Schweiz zunächst nur für einen Tag angesetzt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur