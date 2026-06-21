Bürgenstock NW - Der Gipfel zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock NW hat am Sonntag offiziell begonnen. Beteiligt waren US-Vizepräsident J.D. Vance und der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi sowie als Vermittler die Premierminister von Katar und Pakistan. Vance sprach in seiner Eröffnungsrede von einem «historischen Treffen». Er rief dazu auf, im Nahen Osten «eine neue Seite aufzuschlagen». Die Verhandlungen begannen vier Tage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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