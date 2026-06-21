Die Geschichte von BioNTech ist eine der größten Erfolgsgeschichten der deutschen Wirtschaft. Aus einem Mainzer Forschungsunternehmen wurde innerhalb weniger Jahre ein globaler Pharmakonzern, dessen Covid-Impfstoff Milliardenumsätze generierte und die mRNA-Technologie weltweit bekannt machte. Doch 2026 fragen sich Anleger zunehmend, wie die Zukunft des Konzerns ohne seine wissenschaftlichen Architekten aussehen soll. Der fragwürdige Abschied der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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