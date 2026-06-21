Halbleiter waren der Turbo der Börsenrallye. Doch ausgerechnet die Analysten der UBS sehen den KI-Trade jetzt als gefährlich einseitig an. Sie empfehlen Anlegern, ihre Tech-Positionen deutlich zu reduzieren. Der Tech-Trade, der viele Depots über Jahre hinweg nach oben gezogen hat, bekommt nun Gegenwind von prominenter Stelle. Laut CNBC raten Analysten der UBS dazu, die Positionen im Technologiesektor deutlich zu reduzieren. Grund dafür sei, dass sich die KI-Rallye inzwischen extrem auf wenige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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