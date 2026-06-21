Berlin - Der Zentralrat der Juden distanziert sich von der Linken.
Präsident Josef Schuster kritisiert die Partei für ihre Beschlüsse zum Nahost-Konflikt: "Die Linke leistet mit ihrer Beschlussfassung dem wachsenden Antisemitismus weiteren Vorschub", sagte Schuster der "Welt". Für Juden mache sie sich damit "unwählbar", so der Zentralratspräsident.
Die Linke hatte auf ihrem Bundesparteitag in Potsdam am Wochenende beschlossen, den Krieg Israels im Gazastreifen als "Völkermord" zu bezeichnen. Die Partei bekennt sich demnach zum Existenzrecht Israels und Palästinas und distanziert sich von Antisemitismus und Rassismus.
Antisemitische Vorfälle in Deutschland seien weiterhin auf einem Höchststand, sagte Schuster. Die Distanzierung der Linken vom Antisemitismus hält er nicht für glaubwürdig. "Statt sich mit dem wachsenden Antisemitismus zu befassen, der gerade auch von linken Gruppen forciert wird, nutzt die Linke ihren Bundesparteitag für Lippenbekenntnisse zum Schutz jüdischen Lebens, die zwischen Boykottunterstützung und 'Genozid'-Vorwürfen gegen Israel jede Glaubwürdigkeit verlieren", sagte Schuster.
Präsident Josef Schuster kritisiert die Partei für ihre Beschlüsse zum Nahost-Konflikt: "Die Linke leistet mit ihrer Beschlussfassung dem wachsenden Antisemitismus weiteren Vorschub", sagte Schuster der "Welt". Für Juden mache sie sich damit "unwählbar", so der Zentralratspräsident.
Die Linke hatte auf ihrem Bundesparteitag in Potsdam am Wochenende beschlossen, den Krieg Israels im Gazastreifen als "Völkermord" zu bezeichnen. Die Partei bekennt sich demnach zum Existenzrecht Israels und Palästinas und distanziert sich von Antisemitismus und Rassismus.
Antisemitische Vorfälle in Deutschland seien weiterhin auf einem Höchststand, sagte Schuster. Die Distanzierung der Linken vom Antisemitismus hält er nicht für glaubwürdig. "Statt sich mit dem wachsenden Antisemitismus zu befassen, der gerade auch von linken Gruppen forciert wird, nutzt die Linke ihren Bundesparteitag für Lippenbekenntnisse zum Schutz jüdischen Lebens, die zwischen Boykottunterstützung und 'Genozid'-Vorwürfen gegen Israel jede Glaubwürdigkeit verlieren", sagte Schuster.
© 2026 dts Nachrichtenagentur