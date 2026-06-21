© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoQualcomm entwickelt mehr als 40 neue KI-Geräte. CEO Cristiano Amon erwartet, dass KI-Agenten Apps grundlegend verändern und neue Hardware-Kategorien schaffen.Der Chipkonzern Qualcomm arbeitet an mehr als 40 neuen KI-gestützten Geräten. Das kündigte Vorstandschef Cristiano Amon im CNBC-Podcast "The Tech Download" an. Der Manager erwartet eine neue Gerätegeneration, die auf sogenannte KI-Agenten ausgerichtet ist und die Nutzung digitaler Dienste grundlegend verändern könnte. "Ich glaube, es wird viele Experimente mit verschiedenen Formfaktoren geben", sagte Amon. Qualcomm habe bereits mehr als 40 Gerätekonzepte in Arbeit. Die Bandbreite sei "sehr, sehr groß". Zu den möglichen Produkten zählen …
Enthaltene Werte: US7475251036,US7960502018,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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