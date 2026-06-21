Bürgenstock NW - Der Gipfel auf dem Bürgenstock NW zwischen den USA und dem Iran ist mit Meinungsverschiedenheiten als Symbol für die Komplexität der Lage gestartet. Am Sonntagnachmittag nahmen US-Vizepräsident JD Vance und der iranische Parlamentspräsident Mohammed Ghalibaf die Gespräche mit den pakistanischen und katarischen Vermittlern auf. Die meisten internationalen Medien und Katar kündigten den Beginn der Gespräche bereits an, bevor diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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