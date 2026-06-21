Atlanta - Spanien hat in seinem zweiten Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Atlanta einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien eingefahren.



Bereits in der zehnten Minute brachte Lamine Yamal die Spanier in Führung, als er nach einem gut herausgespielten Angriff und einem präzisen Pass von Mikel Oyarzabal am rechten Pfosten aus kurzer Distanz einschob. Mikel Oyarzabal erhöhte in der 21. Minute auf 2:0, nachdem er eine Vorarbeit von Dani Olmo per Kopf verwertete. Nur drei Minuten später traf Oyarzabal erneut und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die komfortable 3:0-Führung zur Halbzeit.



In der zweiten Halbzeit setzte Spanien seinen dominanten Auftritt fort. In der 49. Minute fiel das vierte Tor, als Hassan Al Tambakti unglücklich ein Eigentor erzielte. Eine Ecke von links landete bei Cucurella, dessen Schuss von Al Owais abgewehrt wurde, aber von Al Tambakti ins eigene Netz prallte. Saudi-Arabien bemühte sich um Ergebniskosmetik, konnte jedoch die kompakte spanische Defensive nicht überwinden.



Die Partie verlief weitgehend einseitig, mit Spanien als klar dominierendem Team. Saudi-Arabien hatte nur wenige Chancen und konnte die spanische Abwehr kaum in Bedrängnis bringen. Mit diesem Sieg hat Spanien seine Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppe H deutlich verbessert und sich von der Enttäuschung des ersten Spiels gegen Kap Verde erholt.





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