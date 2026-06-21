Im April hatten die Niederlande Teslas Fahrassistenzsystem Full Self-Driving (FSD) als erstes europäisches Land zugelassen. Jetzt könnte Schweden die europaweite Zulassung blockieren - wenn Tesla nicht in einem Punkt nachbessert. Nachdem die Niederlande im April 2026 als erstes europäisches Land Teslas Fahrassistenzsystem FSD (Full Self-Driving/Überwacht) zugelassen hatten, folgten bis Mitte Juni 2026 mit Litauen, Belgien und Estland sowie Dänemark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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