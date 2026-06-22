Berlin - Der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe (CDU), ruft die Bundesregierung zu einer raschen Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission auf. "Die Regierung sollte den Vorschlägen im Grundsatz folgen. Streit wäre jetzt schlecht für alle - für Rentner, junge Leute und erst recht für die Demokratie", sagte Hüppe der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Hüppe bezeichnete die Vorschläge als "ausgewogen und maßvoll". Weiter sagte er, dass alle betroffen seien, aber: "Niemand wird überfordert und bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit soll individuell nach der Belastung differenziert werden", so Hüppe. Es sei gut, dass das Rentenniveau nicht gekürzt werde. Positiv stimme ihn zudem, dass es offensichtlich eine einheitliche Haltung der Mitglieder in der Kommission gebe.



Zugleich forderte Hüppe weitergehende Maßnahmen bei den Altersbezügen für Beamte. "Bei der Höhe von Pensionen sollte man darüber nachdenken, ob die letzten Bezüge das Maß aller Dinge sein sollten oder ob nicht die Erwerbshistorie eine stärkere Rolle spielen sollte. Da bestehen aus meiner Sicht große Einsparpotenziale", sagte er.





© 2026 dts Nachrichtenagentur