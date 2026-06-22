Vilnius - Nach Angaben von Litauens Verteidigungsminister Robertas Kaunas liegen die Vorbereitungen zur Stationierung einer deutschen Brigade von knapp 5.000 Soldaten in seinem Land über dem Zeitplan.



"Beim Aufbau der deutschen Brigade läuft alles nach Plan. Mit Blick auf die erste Aufbauphase liegen wir sogar zehn Monate vor dem Plan. Das heißt, dass wir sehr weit beim Aufbau der Infrastruktur sind und früher mit der zweiten Phase beginnen können. Das Projekt ist ein Meilenstein für die deutsch-litauischen Beziehungen", sagte Kaunas der "Welt" unmittelbar vor dem Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Litauen.



Kaunas wird zusammen mit Pistorius an diesem Montag eine Übung ("Freedom Shield") in Pabrade besuchen, an der 2.900 Soldaten und 800 Fahrzeuge aus acht Nationen unter Führung des deutschen Brigadegenerals Christian Huber teilnehmen.



Laut Minister Kaunas wird die Brigade wie geplant Ende kommenden Jahres in voller Stärke ihre Arbeit aufnehmen können: "Wir können davon ausgehen, dass Deutschland und Litauen auf jeden Fall Ende 2027 fertig sein werden, die Brigade voll ausgestattet und einsatzbereit sein wird, wenn nicht gar früher. Für die Abschreckung an der Ostflanke der Nato und für die Sicherheit Litauens und des gesamten Bündnisgebiets ist das enorm wichtig." Die deutsche Brigade wird nach Angaben des litauischen Verteidigungsministers bereits im kommenden Herbst damit beginnen, sich in der litauischen Stadt Rudnikai einzurichten. Die Soldaten würden dann auch dort, teilweise zusammen mit ihren Familien, leben.





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