Miami - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Uruguay und Kap Verde in einem packenden Spiel mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.



Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Kevin Pina in der 21. Minute einen Freistoß aus gut 30 Metern direkt verwandelte und Kap Verde in Führung brachte. Der Ball fand seinen Weg durch die Mauer und überraschte den uruguayischen Torhüter Muslera mit einem tückischen Aufsetzer.



Uruguay zeigte sich unbeeindruckt und drehte das Spiel noch vor der Halbzeit. In der 44. Minute glich Maxi Araujo aus, als er einen Abpraller nach einem unglücklichen Kopfball von Lopes Cabral über die Linie drückte. Kurz darauf, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, brachte Agustin Canobbio Uruguay mit 2:1 in Führung. Ein hoher Ball fand Araujo im Strafraum, der querlegte und Canobbio bediente, der nur noch einschieben musste.



In der zweiten Halbzeit kämpfte sich Kap Verde zurück ins Spiel. Helio Varela nutzte in der 61. Minute einen Fehlpass der uruguayischen Abwehr und schob den Ball an Muslera vorbei ins leere Tor zum 2:2-Ausgleich.



Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Fouls, was sich auch in mehreren Gelben Karten widerspiegelte. Uruguay dominierte phasenweise das Spielgeschehen, während Kap Verde immer wieder gefährliche Konter setzte.



Unter anderem wurde nach einem VAR-Check in der 68. Minute das vermeintliche 3:2 für Uruguay wegen Abseits aberkannt. Beide Teams hatten in der Folge noch Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden.





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