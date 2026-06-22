Vancouver - Bei der Fußball-WM hat sich Ägypten am zweiten Spieltag der Gruppe G mit 3:1 gegen Neuseeland durchgesetzt und damit den ersten WM-Sieg überhaupt gefeiert.



Trotz eines frühen Rückstands durch ein Tor von Finn Surman in der 15. Minute, das nach einer Ecke von Tim Payne fiel, konnten die Ägypter das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Mostafa Zico erzielte in der 58. Minute den Ausgleich per Kopfball, nachdem Mohamed Hany eine präzise Flanke von der rechten Seite geschlagen hatte. Mohamed Salah brachte Ägypten in der 67. Minute schließlich mit einem Schuss aus halbrechter Position in Führung. Trezeguet machte in der 82. Minute mit einem Flugkopfball nach einer Ecke von Mohamed Salah den Sieg perfekt.



Die Ägypter taten sich im Spielverlauf lange schwer, die kompakte Defensive der All Whites zu durchbrechen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze fehlte es den Ägyptern an Präzision im Abschluss. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ägypten aber das Tempo. Die Mannschaft von Hossam Hassan zeigte sich deutlich zielstrebiger und präziser in ihren Aktionen. Neuseeland geriet zunehmend unter Druck und konnte den Angriffen der Ägypter nicht mehr standhalten.



In der Gruppe G übernimmt Ägypten durch den Sieg mit vier Punkten die Führung. Dahinter folgen der Iran und Belgien mit jeweils zwei Punkten und Neuseeland mit einem Zähler.





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