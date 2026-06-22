von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schreiber, wenn man an das Schweizer Gesundheitswesen denkt, denkt man kaum an Mangelernährung. Warum wird das Problem Ihrer Meinung nach unterschätzt? Robert Schreiber: Weil Mangelernährung ein stilles Problem ist. Viele verbinden den Begriff mit Hungersnöten in fernen Ländern, nicht mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Dabei ist in der Schweiz ca. jeder dritte Patient bei Spitaleintritt und jede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab