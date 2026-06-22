Die UniCredit hat zum Ende der regulären Frist des freiwilligen Übernahmeangebots nun offengelegt, wie viele Aktien ihr angedient wurden. Doch wie erwartet geht die Umtauschfrist in die Verlängerung bis Juli. Zudem besitzen die Italiener über Derivate noch weiteren Zugriff.Das Wichtigste kurz und knapp• Die UniCredit hat sich direkt und indirekt einen deutlich größeren Zugriff auf Commerzbank-Aktien gesichert als zunächst erwartet.• Für Aktionäre läuft die Nachfrist bis zum 3. Juli, das endgültige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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