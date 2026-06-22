© Foto: Dall-EDiese in den kommenden Tagen (KW26) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 23. Juni: Cerebras Die Börsengeschichte von KI-Halbleiterwert Cerebras ist zwar noch jung, aber deswegen nicht weniger abwechslungsreich. Im Mai ausgegeben zu einem IPO-Preis von 185 US-Dollar verdoppelte sich die Aktie rasch, nur um dann wieder auf 200 US-Dollar abzustürzen. Die vergangene Woche beendete sie mit rund 235 US-Dollar, was einem Aufschlag von 27,0 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entspricht - ein klares Indiz für die Teilhabe am KI-Trade. Bei Kundinnen und …
Enthaltene Werte: US31428X1063,US5951121038,US15675D1037Den vollständigen Artikel lesen
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